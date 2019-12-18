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В Совфеде объяснили возросший рейтинг Трампа на фоне импичмента

10:01
  • среда
  • 18 декабря 2019

Показатель достиг наивысшей отметки со дня инаугурации - 43%

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили политику президента США Дональда Трампа. На вопрос ведущего Алексея Фролова о возросшем рейтинге американского лидера на фоне процедуры импичмента ответил член Совета Федерации Игорь Морозов.

"У Трампа есть реальные результаты его деятельности, на которые он может опираться: сокращение уровня безработицы и увеличение темпов экономического роста. Трамп опережает Обаму по тем показателям, при которых тот выходил на второй срок", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео:

Ранее стало известно, как будет проходить процедура импичмента. На дебаты отведено шесть часов, выступят представители и демократов, и республиканцев. Трампа обвиняют по двум пунктам: злоупотребление властью и препятствование расследованию по "украинскому делу". Демократы стремятся доказать факт давления Трампа на Владимира Зеленского.

Буквально накануне республиканцы в Сенате отказали инициаторам импичмента в вызове дополнительных свидетелей по этому делу, включая бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Это дало повод для новых обвинений.

В Палате представителей, где большинство принадлежит демократам, импичмент одобрят. А вот пройти Сенат шансов нет - Верхнюю Палату контролируют республиканцы. Между тем, скандал, вопреки ожиданиям противников Дональда Трампа, повысил его рейтинг популярности - он достиг наивысшей отметки со дня его инаугурации - 43%.

Видео: доклад по импичменту Трампа назвали оскорбительным и провальным

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