Путин и Макрон подвели итоги "нормандского саммита"

Лидеры также обсудили проблему транзита газа через Украину
Итоги саммита в "нормандском формате" обсудили по телефону российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "ТВ Центр".
Разговор состоялся накануне поздно вечером по инициативе французской стороны. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств дали позитивную оценку договоренностям, достигнутым на встрече "нормандской четверки" в Париже.
Лидеры также затронули проблему транзита российского природного газа в государства Евросоюза через территорию Украины.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон уделили внимание и таким темам как кризис в Ливии, ситуации в Сирии. Речь шла о координация действий по борьбе с терроризмом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"