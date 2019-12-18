Путин и Макрон подвели итоги "нормандского саммита"

Лидеры также обсудили проблему транзита газа через Украину

Итоги саммита в "нормандском формате" обсудили по телефону российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "ТВ Центр".

Разговор состоялся накануне поздно вечером по инициативе французской стороны. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств дали позитивную оценку договоренностям, достигнутым на встрече "нормандской четверки" в Париже.

Лидеры также затронули проблему транзита российского природного газа в государства Евросоюза через территорию Украины.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон уделили внимание и таким темам как кризис в Ливии, ситуации в Сирии. Речь шла о координация действий по борьбе с терроризмом.

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