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"Северный поток-2" не остановить: в США признали беспомощность перед Россией

09:21
  • среда
  • 18 декабря 2019

Санкции американцам не помогли

В Вашингтоне признают, что США не могут помешать завершению строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Собеседники агентства согласились, что Соединенные Штаты не имеют рычагов влияния на Россию и Германию, а принятый Сенатом законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который обязывает американскую администрацию ввести санкции против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока", мало что меняет.

Ограничительные меры в отношении "Северного потока-2" могут вступить в силу уже в эту пятницу. Правительство ФРГ, как пишет Bild со ссылкой на секретный документ Министерства экономики, к ним готово. Берлин полагает, что строительство газопровода может быть завершено в течение 30 дней.

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