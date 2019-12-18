В Крыму сочли ошибкой намерение Зеленского лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины решил внести поправки в конституцию

Владимир Зеленский, решивший внести правки в конституцию Украины, задумался о прописанном в документе специальном статусе Севастополя. Как следует из текста законопроекта, глава государства предлагает изменить административно-территориальное устройство страны. В предложенной системе появилась "Автономная республика Крым", но об особом правовом статусе Севастополя нет ни слова, хотя в действующей конституции он прописан.

Инициативу Зеленского прокомментировали на полуострове. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что упоминание Крыма и Севастополя вообще следует исключить из конституции Украины. Эти пункты не отвечают современным реалиям.

"Это огромная ошибка со стороны президента Зеленского", - сказал Гемпель, отметив, что Крым и Севастополь сегодня являются неотъемлемой частью России.

Пока же российские территории обсуждаются в конституции Украины, ее нельзя считать документом, отвечающим современным международным реалиям. По словам парламентария, конституция Украины "устарела почти на шесть лет".

В свою очередь глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев заявил, для полуострова и его жителей, ставших гражданами России, поправки в украинскую конституцию не имеют никакого значения. А Киев вправе выдвигать любые инициативы, но реагировать на них в Крыму никто не будет.

Напомним, Севастополь после возвращения Крыма в состав России получил статус города федерального значения. Украина же считает Крым и Севастополь своей временно оккупированной территорией.

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