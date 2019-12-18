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В России оценили вероятность начала войны с НАТО

09:03
  • среда
  • 18 декабря 2019

Военные действия могут произойти даже в космосе

В Минобороны России оценили вероятность начала крупномасштабной войны.
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Текущая обстановка в мире нестабильна. Страны НАТО увеличили расходы на оборону в общей сложности на 130 миллиардов долларов, проводят интенсивные военные учения. Это может свидетельствовать о том, что альянс готовится к военному конфликту, заявил начальник генерального штаба России Валерий Герасимов.

"Подтверждением этому служат решения саммита НАТО в Лондоне, где космос признан пятой операционной средой. Безусловно, мы должны быть готовы к любому сценарию развития обстановки", - цитирует главу Генштаба газета "Красная звезда".

При этом "западные пропагандисты и фейковые СМИ" каждый раз называют Россию угрозой, когда она делает любой шаг в области обеспечения своей военной безопасности, даже когда речь идет о плановых процессах.

Чтобы предотвратить развитие трагичного сценария, Россия и страны НАТО должны возобновить взаимодействие для решения накопившихся проблемных вопросов, пишет "Газета.Ru".

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