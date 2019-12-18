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Закрутившая новый роман Ирина Шейк резко сменила имидж

09:09
  • среда
  • 18 декабря 2019

Красотка не боится экспериментов

33-летняя модель из России Ирина Шейк сменила образ на время фотосессии для журнала 7Hollywood. 
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Издание опубликовало в Instagram три фотографии, на которых Шейк позирует в провокационных нарядах. На одном снимке она предстает в металлическом корсете и чокере, на другом - в боди, выполненном в виде передней части мотоцикла. 

Наибольший интерес вызвало фото, на котором российская модель примерила чулки и полупрозрачный боди с блестящими вставками. Шейк запечатлена с короткими светлыми волосами. 

Наряды для красавицы подобрал французский модельер Тьерри Мюглер, который одевает таких звезд, как Ким Кардашьян, Бейонсе и - какое совпадение! - Леди Гага. Напомним, молва приписывает Гаге роман с актером Бредли Купером - бывшим возлюбленным Шейк и отцом ее дочери. 

- Прекрасная Ирина, - пишут в соцсети. 

- Горячая, горяча, горячая. 

- Великолепная. 

 

Недавно Ирина Шейк намекнула на роман с британским фотографом Рованом Папье. Его фото в постели появилось у модели в соцсети. Не исключено, что на эксперименты со своей внешностью красавица пошла на волне эйфории, которую вызвала новая любовь.

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