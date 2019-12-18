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Беспомощности США перед "Северным потоком-2" нашли объяснение

10:14
  • среда
  • 18 декабря 2019

Ранее в Вашингтоне признали, что строительство санкциями не остановить

Заявления США о своей беспомощности перед газопроводом "Северный поток - 2" указывают на проблемы в ее внутренней политике.

Такое мнение в беседе с RT выразил зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Сейчас в политической повестке Соединенных Штатов внутренние разногласия преобладают над внешними. Власть больше заботит то, как она выглядит в глазах своих избирателей, а не то, что произойдет с "Северным потоком - 2".

"Сейчас они [политики] нападают друг на друга, пользуясь раскрученными фобиями, в том числе и той, которая называется "русские идут", - заявил Климов.

Ранее в США признали, что не смогут помешать завершению строительства газопровода "Северного потока - 2" и санкции здесь уже не помогут. Однако Вашингтон просто так не сдается и планирует вставлять палки в колеса другим российским проектам, пишет агентство Bloomberg. Так, в частности, Сенат разработал законопроект, который обязывает ввести санкции в отношении "Турецкого потока".

"Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

На данный момент его строительство практически завершено. Конкретных сроков запуска пока нет, однако, по утверждению вице-премьера российского правительства Дмитрия Козака, "Северный поток-2" начнет работать в середине 2020 года.

Против строительства газопровода выступают Украина, которая может потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия, Литва и США.

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