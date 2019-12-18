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Просто расписались: друг рассказал, как прошла свадьба Петросяна и Брухуновой

09:38
  • среда
  • 18 декабря 2019

Татьяна не стала менять фамилию

Появились первые подробности о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Детали о том, как прошло торжество, рассказал журналистам друг юмориста, который пожелал остаться неназванным.
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"Они поженились в начале декабря", - уверено заявил знакомый Петросяна.

По словам инсайдера, пышную свадьбу с множеством гостей и банкетом юморист и его помощница устраивать не стали. "Просто расписались в Кутузовском загсе, и все", - поделился друг Петросяна.

Также стало известно, что Татьяна не взяла фамилию артиста. 30-летняя красавица не сочла это уместным. "А зачем? И Елена Степаненко не меняла фамилию. И Татьяна осталась Брухуновой", - цитирует kp.ru приятеля юмориста.

Кроме того, журналистам удалось узнать, сколько стоит обручальное кольцо Брухуновой. Украшение рассмотрели на одной из предсвадебных фотографий Татьяны. "Элегантное обручальное колечко из белого золота с бриллиантом в 1 карат. Кольцо стоит порядка 250 тысяч рублей", - сообщил дизайнер украшений Влад Торхов.

Ранее сообщалось, что Петросян и Брухунова поженились в начале декабря. В день свадьбы девушка опубликовала в Instagram фото с белыми цветами. Слухи о романе 30-летней Брухуновой и 74-летнего Петросяна появились летом прошлого года на фоне развода юмориста со Степаненко.

Татьяна переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Некоторое время она жила в квартире знаменитых супругов.

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