"Ой как хороша": пополневшая Татьяна Кравченко из "Сватов" восхитила народ

Звезда всегда излучает позитив

66-летняя актриса Татьяна Кравченко, которая играет Валюху в сериале "Сваты", не перестает радовать поклонников своим цветущим видом.

В Сети опубликовали снимок, на котором народная артистка России позирует вместе с актрисой Олесей Железняк. Женщины вместе играют в "Сватах". Фотограф запечатлел актрис после спектакля. То ли из-за ракурса, то ли из-за объемного халата Кравченко кажется слегка пополневшей. Несмотря на усталость после работы, она улыбается и, как обычно, излучает позитив. Если даже актриса и поправилась, то стала от этого еще краше.

Фанаты "Сватов" не перестают восхищаться красотой, талантом и обаянием Татьяны Кравченко. Каждый ее пост в Instagram вызывает шквал комплиментов. Телезрители признаются ей в любви и благодарят за участие в популярном ситкоме. Забавно, что некоторые поклонники обращаются к Татьяне Эдуардовне по имени ее героини в "Сватах".

- Вы очень очаровательная, талантливая и настоящая женщина!

- Валюша, вы прекрасны, смотреть вас одно удовольствие.

- Красотка.

- Хороша... Ой как хороша... Обожаю Вас.

- Выглядите супер!

- Танюшенька Кравченко, обворожительная, красивая, настоящая вы наша.

Ранее стало известно, что актер Анатолий Васильев, который покинул сериал "Сваты" после четвертого сезона, возвращается в проект. В седьмом сезоне персонаж Васильева появится в воспоминаниях главных героев.

Напомним, что "Сватов" снимали на Украине с 2008 по 2012 годы. В 2017 году начались съемки седьмого сезона, они проходили в Грузии и Белоруссии. Съемочный процесс остановили после того, как киевские власти закрыли актеру Федору Добронравову въезд на украинскую территорию, а также запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте текущего года запрет на показ был снят.

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