"Пальма" вместо сливок: настоящего масла в России практически не осталось

Только 9 из 36 брендов рекомендованы к покупке

Специалисты экспертного центра союза потребителей "Росконтроль" проверили сливочное масло, которое продается в российских магазинах. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для исследования выбрали 36 брендов масла 72,5 и 82,5 процента жирности. 27 образцов признаны подделкой, 23 из них попали в черный список "Росконтроля". В них нашли замену молочного жира пальмовым маслом, либо смесью на основе говяжьего или свиного жира, несоответствие составу и другие нарушения.

Лишь только 9 брендов рекомендованы к покупке: "Вологодское из Вологды", "Радость вкуса", "Экомилк", "Burenka-club", "Андронова лавка", "Умное решение", "Крестьянские узоры" и "Крестьянское" масло – "Нежинская" и "Сударыня".

Эксперты напомнили, что больше всех рискуют те, кто покупает бюджетную продукцию малоизвестных марок, у многих из которых даже нет бренда и придуманного названия.

Передача "Естественный отбор". "Сливочное масло"

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