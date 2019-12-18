ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Пальма" вместо сливок: настоящего масла в России практически не осталось

09:55
  • среда
  • 18 декабря 2019

Только 9 из 36 брендов рекомендованы к покупке

Специалисты экспертного центра союза потребителей "Росконтроль" проверили сливочное масло, которое продается в российских магазинах. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для исследования выбрали 36 брендов масла 72,5 и 82,5 процента жирности. 27 образцов признаны подделкой, 23 из них попали в черный список "Росконтроля". В них нашли замену молочного жира пальмовым маслом, либо смесью на основе говяжьего или свиного жира, несоответствие составу и другие нарушения.

Лишь только 9 брендов рекомендованы к покупке: "Вологодское из Вологды", "Радость вкуса", "Экомилк", "Burenka-club", "Андронова лавка", "Умное решение", "Крестьянские узоры" и "Крестьянское" масло – "Нежинская" и "Сударыня".

Эксперты напомнили, что больше всех рискуют те, кто покупает бюджетную продукцию малоизвестных марок, у многих из которых даже нет бренда и придуманного названия.

Передача "Естественный отбор". "Сливочное масло"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девочка ест хлеб с маслом
Девочка ест хлеб с маслом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.