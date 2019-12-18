"Вы бездарные": на Украине разочаровались в команде Зеленского

Закон о продаже земли вызвал недовольство

Массовые беспорядки проходят на Украине. В Киеве перед офисом президента протестуют автомобилисты. Они требуют предоставить таможенные льготы. Манифестации проводят и аграрии - выступают против закона о продаже сельхозземель. В центре столицы они попытались разбить лагерь. А сразу в нескольких регионах перекрыли главные автомагистрали.

В Хмельницкой, Харьковской. Львовской и других областях аграрии перекрыли основные автомагистрали. Полиция пока не вмешивается. Но судя по тому, как стражи порядка действуют в последнее время, команда разблокировать дороги может последовать в любой момент.

На улице Грушевского в Киеве снова дерутся. Один из эпицентров украинского Майдана снова бурлит. Накануне анонсированная как мирная акция против принятия закона о продаже земли сразу же переросла в столкновения с полицией, едва к протестующим - фермерам и депутатам "Батькивщины" и "Оппозиционой платформы" - присоединились радикалы. Активисты запрещенного в России Национального корпуса попытались установить у Верховной рады армейские палатки, а затем начали закидывать стражей порядка камнями и палками и обливать зеленкой.

На этот раз полицейские терпеть долго не стали. В ход пошли дубинки и слезоточивый газ. В итоге досталось всем, в том числе и аграриям. Около 30 самых активных протестующих задержали. Двоим потребовалась медицинская помощь. Один из них позднее скончался. Радикалы тут же обвинили полицию. Но медики заявили: причина смерти - острая сердечная недостаточность.

В это же время нешуточные страсти кипели и в Верховной раде. Отчаявшись добиться своего, депутаты фракции "Батькивщина" заблокировали трибуну. Заседание было сорвано.

"Будем разблокировать трибуну силовыми методами. У них маленькая фракция, а у нас - большая. У нас есть олимпийские чемпионы по борьбе", - заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Позднее Арахамия оправдался: это была лишь шутка. Но говорил-то более чем серьезно. Фракция "Слуга народа" гордится своим большинством, как президент Зеленский своим пока еще высоким рейтингом. Но постепенно действующая украинская власть начинает терять поддержку в народе по мере того, как принимает непопулярные решения.

"У меня вопрос к новой власти: вы не понимали, что так будет? Тогда вы - бездарные. И тогда вы не готовы к тем должностям и кабинетам, в которых вы находитесь, если вы не способны просчитать, что вопрос продажи земли приведет вот к таким печальным последствиям. И власть украинская должна поставить себе задачу, что если вы хотите в конце земельной реформы прийти к открытию рынка земли - через год, через полтора, то объявите свои планы и алгоритм действий украинскому народу", - заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

Когда стало ясно, что протестов не избежать, Зеленский решил несколько смягчить свой законопроект. В итоге вместо 220 тысяч гектаров продавать предлагается максимум 50 тысяч. А решение о продаже земли иностранцам должно приниматься на всеукраинском референдуме. К законопроекту о продаже земли уже поступило почти четыре тысячи поправок. Но власти четко дают понять: отказываться от его принятия не намерены. Второе чтение должно состояться уже на этой неделе. А значит, акции протеста продолжатся и предсказать их исход невозможно.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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