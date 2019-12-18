Погода в Москве может побить полуторавековой рекорд

В городе ожидается до +5

Экстремальные морозы в Якутске — минус 45 градусов и сильный туман. Отменены занятия в младших классах школ. Непогода и в других регионах. Метель в Челябинской, Оренбургской, Новосибирской областях. В столицу же зима не торопится - сегодня потеплеет до +5 градусов. Синоптики ожидают, что может быть побит температурный рекорд за последние полтора века.

Якутские водители шутят - на дорогах появилась возможность пройти курс экстремального вождения. Передвигаться приходится практически на ощупь. Минус 47 градусов принесли в регион морозный туман. Из-за непогоды в аэропорту Якутска задержаны два рейса в Москву. Метеорологическая видимость составляет всего 170-300 метров. В ближайшие сутки погода кардинально не изменится. Но мороз немного ослабнет — до минус 40.

Настоящая зима началась и в Магнитогорске. Там накануне впервые за долгое время пошел снег. Только за прошедшие сутки из-за сильных осадков на дорогах произошло 25 аварий. Коммунальным службам приходится чистить дороги круглосуточно, в две смены.

Снегопад застал врасплох и жителей Оренбургской области. На проезжей части снежные заносы и сильная гололедица. Сотрудники МЧС России призывают автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными. Но вполне вероятно, что выпавший снег в ближайшее время растает. В регион надвигается атмосферный фронт, который принесет потепление до нуля градусов.

А в столице погода продолжает удивлять. На этой неделе температура воздуха в Москве и Подмосковье - выше нормы. Ближайшие два дня могут стать самыми теплыми для этих чисел декабря за последние 140 лет метеорологических наблюдений. Синоптики ожидают рекордные 5-6 градусов тепла.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"