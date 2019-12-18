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Лавров увидел шанс для перезапуска отношений России и ЕС

11:53
  • среда
  • 18 декабря 2019

Глава МИД опубликовал статью о европейских соседях

Брюссель не готов к равноправному диалогу с Москвой, однако существует надежда на улучшение ситуации. Об этом заявил Сергей Лавров в своей статье "Соседи по Европе" в "Российской газете".

По словам главы МИД, смена руководства ЕС даёт надежду на перезапуск отношений. Наша страна выступает за прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество. Однако пока не видит такого же стремления со стороны партнёров.

"Если бы не ангажированная позиция ЕС в контексте украинских событий, сегодня товарооборот между Россией и Евросоюзом вполне мог бы достичь отметки в полтриллиона долларов, став фактором уже глобального масштаба - сопоставимого с объёмами торговли ЕС с США и Китаем. Искусственные ограничения сотрудничества в угоду чьим-то геополитическим интересам не решают проблем, а лишь создают новые", – написал Лавров.

Видео: Лавров ответил на выходку Берлина

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