Лавров увидел шанс для перезапуска отношений России и ЕС

Глава МИД опубликовал статью о европейских соседях

Брюссель не готов к равноправному диалогу с Москвой, однако существует надежда на улучшение ситуации. Об этом заявил Сергей Лавров в своей статье "Соседи по Европе" в "Российской газете".

По словам главы МИД, смена руководства ЕС даёт надежду на перезапуск отношений. Наша страна выступает за прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество. Однако пока не видит такого же стремления со стороны партнёров.

"Если бы не ангажированная позиция ЕС в контексте украинских событий, сегодня товарооборот между Россией и Евросоюзом вполне мог бы достичь отметки в полтриллиона долларов, став фактором уже глобального масштаба - сопоставимого с объёмами торговли ЕС с США и Китаем. Искусственные ограничения сотрудничества в угоду чьим-то геополитическим интересам не решают проблем, а лишь создают новые", – написал Лавров.

Видео: Лавров ответил на выходку Берлина

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"