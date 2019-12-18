Как Россия ответила на гиперактивность НАТО

Генштаб вынужден укреплять оборонный потенциал страны

НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту. На это указывают интенсивные учения альянса в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Чёрного и Балтийского морей. Такое заявление сделал начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

Выступая на брифинге перед военными атташе иностранных государств, Герасимов отметил, что действия НАТО усиливают напряжённость и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения. Глава нашего Генштаба напомнил, что в доктринах Брюсселя за Россией закреплён статус противника. Члены альянса уже нарастили расходы на оборону на 130 миллиардов долларов. К 2024 году их увеличат ещё на 400 миллиардов, передает "ТВ Центр".

Неясной остаётся судьба важнейшего договора о взаимном сокращении стратегических ядерных вооружений СНВ-3. США не спешат продлевать действие документа. В этих условиях Россия вынуждена укреплять оборонный потенциал. В ближайшее время на боевое дежурство встанет комплекс "Авангард", аналогов которому нет в мире. Он оснащён гиперзвуковыми межконтинентальными ракетами. Об этом новейшем оружии Владимир Путин говорил в Послании Федеральному собранию. Наши стратегические установки уже прикрывают боевые лазеры "Пересвет".

"С начала декабря осуществляется боевое дежурство лазерных комплексов "Пересвет" в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий. Осуществляется отработка задач опытно-боевого дежурства авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой. Выполнены пуски этих ракет на полигонах, находящихся в различных климатических условиях, в том числе в Арктике", - заявил Герасимов.

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