Сторонники и противники Трампа вышли на улицы перед голосованием по импичменту

В крупных городах США прошли митинги

В Вашингтоне Палата представителей в среду проголосует по импичменту Дональда Трампа. Президента Соединенных Штатов обвиняют по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Импичмент поддерживают десятки тысяч американцев. Накануне они вышли на улицы крупнейших городов.

Пока республиканцы выясняют отношения с демократами на высшем уровне, вовлекая в разборки весь политический истеблишмент - простые граждане тоже не остаются в стороне. Тысячи людей вышли на улицы Нью-Йорка, Сан-Франциско, Бостона и Лос-Анджелеса, чтобы выразить свое мнение насчет происходящего в стране. В руках - плакаты за и против Трампа. Кричалки слышны в поддержку сразу обеих сторон этого запутанного конфликта. Прийти к общему знаменателю не удалось.

Демократы настроены весьма серьезно и заранее потирают руки, предвосхищая громкую победу. Финальное голосование Палаты представителей по вопросу импичмента состоится уже сегодня. Дональда Трампа обвиняют сразу по двум статьям - обе весьма существенные. Злоупотребление властью и препятствование работе законодателей. Республиканцам пока остается лишь оправдываться - в Белом доме все обвинения против действующего президента называют беспочвенными и надуманными. Даже выпустили 123-страничный доклад с пошаговым разбором полетов и детальным опровержением всех доводов демократов.

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Контрольный удар нанес сам Дональд Трамп, выбрав для этого свой излюбленный эпистолярный жанр. Написал Ненси Пелоси - той самой женщине, которая и является инициатором процедуры импичмента - весьма язвительное письмо.

"Это незаконная попытка государственного переворота. Вы не только выступаете против меня как президента, но и против всей Республиканской партии. Вы нарушаете свою клятву, приверженность Конституции и открыто объявляете войну американской демократии. То, что вы делаете - ужасно, но вам с этим жить, а не мне", - обратился Трамп.

Сама Пелоси, кажется, и не думает реагировать на резкие высказывания 45-го президента. Политическая борьба в самом разгаре и лучшая тактика - выжидать и отмалчиваться. А вот обстановка в американских телешоу накалилась до предела. Не помогает даже радостная атмосфера предстоящего Рождества. Вокруг елок и милого оформления в прямом эфире поссорились сразу две ведущие телеканала ABC: голливудская актриса Вупи Голдберг и дочь сенатора Маккейна - Меган. Женщины оказались по разную сторону политических баррикад.

На следующий день ведущие извинились и пообещали не превращать развлекательное телешоу в арену для политических дебатов. С этим и так прекрасно справляется истеблишмент. До сих пор Палата представителей лишь дважды в истории объявляла импичмент: Эндрю Джонсону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998 году. Тогда Сенат оправдал обоих. В этот раз ситуация рискует повториться - в Сенате за республиканцами большинство.

Александра Сергомасова, Илья Титов. "ТВ Центр".

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