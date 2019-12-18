"Напряженный день": Госдума собралась на заключительное заседание

В следующий раз депутаты соберутся уже в 2020 году

В Госдуме проходит заключительное пленарное заседание осенней сессии. В следующий раз депутаты соберутся уже в Новом году, передает "ТВ Центр".

Итоги уходящего парламентского сезона подвёл спикер Вячеслав Володин. В центре внимания этой осенью были социальные вопросы, в том числе защита прав отдельных категорий граждан. Занимались и поддержкой села, а также предпринимателей. По традиции бурную дискуссию вызвал проект бюджета на будущий год. За 2019 год в Госдуме приняли полтысячи законов. Отмена внутрироссийского роуминга, дачная амнистия, завершение эпохи долевого строительства. Ещё десятки документов рассмотрят в третьем чтении.

"День напряженный, поэтому, несмотря на то, что он у нас завершающий, много от него зависит. Седьмая осенняя сессия короткая, но, несмотря на это, мы с вами выйдем на принятие более 200 законов. Нашим главным приоритетом было и остается законодательное обеспечение посланий президента. Мы считаем, это наш приоритет. Он находится на отдельном контроле. На сегодняшний день мы выполнили эту задачу на 81%", - заявил Вячеслав Володин.

Видео: Госдума освободила от НДФЛ выплаты обманутым дольщикам

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"