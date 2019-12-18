Опасное увлечение детей снюсом захлестнуло Россию

Продают жевательную смесь чуть ли не на каждом углу

В Курганской области Следственный комитет возбудил три уголовных дела по фактам продажи снюса некурительных табачных смесей. А местные власти выступили с инициативой запретить их реализацию несовершеннолетним. Подобные предложения звучат и в других регионах страны. Случаи госпитализации среди школьников из-за сильного отравления этими никотиносодержащими смесями становятся всё чаще.

Мужчина с ребёнком на руках стремительно покидает школу и следует за врачом в карету скорой помощи. В больнице выяснится – у мальчика сильное никотиновое отравление. Но чтобы стало настолько плохо, надо разом выкурить полпачки сигарет. Следуя современным тенденциям врачам, стало ясно – это ещё один подросток, пострадавший от снюса.

"Это экстракт никотина, который для детского организма является смертельным нервным и клеточным ядом, и который в огромных дозах может привести к смерти", - объяснил главный психиатр-нарколог Оренбургской области Владимир Карпец.

В Красноярском крае врачи буквально спасли от смерти двоих детей, которые после употребления жевательного табака потеряли сознание прямо на улице. Из сугроба их достал случайный прохожий. Причина та же – ударная доза никотина.

"Мы переживаем за то, чтобы не произошло другого опасного деяния детей – то есть когда неуравновешенная психика. Переходный возраст, к примеру, у них. Чтобы не было суицидов", - сказал директор средней школы №2 в Стерлитамаке Дмитрий Ильев.

Повальное увлечение снюсом захлестнуло российские города. Его употребляют везде – на улице, в школе на уроке и даже дома. Причём зачастую это не старшеклассники, а ещё совсем юные ученики.

Покупают, и что самое главное, продают жевательную смесь, чуть ли не на каждом углу – в табачных ларьках, продуктовых магазинах и даже супермаркетах. Активно предлагают несовершеннолетним, хоть это и запрещено. Отпускают даже через автоматы на улицах, где возраст никто спрашивать не будет. Впрочем, активисты их активно сносят. И бороться с этим начали не только общественники. Накануне по фактам сбыта снюса Следственный комитет Кургана возбудил сразу три уголовных дела. Запретить его продажу хотят и на законодательном уровне.

"Мы стоим на пороге колоссальной беды, которая ещё нас не накрыла, но которая фактически стоит на пороге. И касается она не каких-то там детей с девиантным поведением. Она касается любой семьи, любого ребёнка", - прокомментировал вице-спикер Заксобрания Челябинской области Константин Захаров.

Продажа снюса запрещена во всей Европе. Кроме Норвегии и Швеции, откуда, собственно, никотиновая смесь и пришла в Россию. Причём, её употреблением часто грешат спортсмены. И дети зачастую перенимают привычки своих кумиров. Вот, например, знаменитый английский футболист Джейми Варди с упаковкой снюса в руках. Или известный игрок хоккейного клуба НХЛ Эрик Карлссон. Он с пакетиком во рту выходит прямо на игру. В российских клубах об этой проблеме знают и сквозь пальцы смотреть не собираются. В уфимском "Салавате Юлаеве" за употребление жевательного табака игрока ждёт внушительный штраф. Большинство врачей настаивают, чтобы такая практика была повсеместной. И коммерсанты тоже не оставались безнаказанными, которые ради выгоды без стеснения продают детям яд.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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