Воспитатель разбила губу ребенку, пытаясь насильно накормить

Девочка не хотела есть рыбный суп

Воспитательница разбила губу 6-летней девочке за отказ есть рыбный суп.

Инцидент произошел в одном из детских садов Новороссийска (Краснодарский край). По словам матери пострадавшего ребенка, воспитательница силой пыталась засунуть ложку ей в рот. Домой девочка вернулась с гематомой на нижней губе.

В детском саду заявили, что малышка сама ударилась во время игры. Однако другие родители подтвердили, что их дети тоже сталкивались с неадекватным отношением воспитателя.

"Я обращалась и к заведующей, и в управление образования, но ничего не изменилось. Ребенок просто отказывается идти в садик", - заявила женщина.

Родители травмированной девочки подали заявление в полицию. В детском саду будет проведена проверка.

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