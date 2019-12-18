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"Непростой период жизни": муж отреагировал на душещипательное прощание Ермолаевой

10:28
  • среда
  • 18 декабря 2019

Его призвали спасти семью

Экс-участник шоу "Дом-2" Кирилл Андреев признался, что вступает в непростой период жизни. Такое заявление мужчина сделал после новости о его разводе с Нелли Ермолаевой. Они счастливо прожили вместе восемь лет и родили сына Мирона, но семейной идиллии внезапно пришел конец. 
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"Единственное, что может спасти человека в непростой период жизни - навык быть сильным. Да предстоит нам начать изучать его. Здравствуй... Новый год!" - написал Андреев в Instagram. При этом он выложил фото с сыном, сделанное в шикарном отеле на берегу моря. 

Снимок получился довольно символичным, ведь после развода Мирон стал самым важным человеком в жизни Андреева. Раньше Ермолаева пообещала, что не будет мешать ребенку видеться с отцом. 

Многие поклонники до сих пор не могут прийти в себя от шока после новости о разводе Андреева и Ермолаевой. Они казались идеальной парой. Некоторые надеются, что Кирилл и Нелли еще одумаются и воссоединятся. 

- Кирилл, спаси свою семью! - пишут интернет-пользователи. 

- Если любите друг друга, зачем так истязать себя... Простите все, будьте счастливы.

- Пара - пример для многих. Верить не хочется.

- Я не верю, что нельзя спасти семью, если есть любовь, они пройдут это и будут вместе!

- В этой паре развода быть не может.

Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев предположил, что Кирилл Андреев и Нелли Ермолаева просто наскучили друг другу за годы совместной жизни. Кроме того, Ермолаева захотела блистать на сцене, а Андрееву надоело выполнять ее "капризы". 

"В какой-то момент он, скорее всего, просто устал, потому что вынужден был в столь молодом возрасте [Андреев младше Ермолаевой на семь лет] тащить на себе все это. К тому же Нелли хотела стать певицей. Я думаю, между ними пошли какие-то разборки на этой почве - она хотела снимать клип, клипа нет, карьеру надо продолжать", - цитирует Солнцева портал Teleprogramma.pro.

Ранее Нелли Ермолаева сообщила, что они с мужем расстаются друзьями. Она назвала Андреева настоящим мужчиной, который обязательно осчастливит свою будущую возлюбленную. Трогательный пост звезды "Дома-2" до глубины души поразил многих поклонников. 

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