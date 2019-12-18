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"В приоритете не юмор, а внешность": участники "Уральских пельменей" высказались о Михалковой

11:06
  • среда
  • 18 декабря 2019

Ее внезапный уход продолжает волновать умы

Участники шоу "Уральские пельмени" рассказали об уходе Юлии Михалковой и об отношениях в коллективе. 
Михалкова приперла врагов к стенке провокационным вопросом

Юморист Роман Постовалов, который последние два года выступает на сцене с "Пельменями", выразил мнение, что Михалковой надоело быть смешной. В отличие от других артисток, она якобы слишком много внимания стала уделять своему медийному образу.

"У Юлии, как мне кажется, наступила стадия, где в приоритете не юмор, а внешность. Она больше думает, как волосы лежат, как ногти блестят", - цитирует Постовалова kp.ru.  

Ксения Корнева, одна из двух оставшихся на проекте девушек, сказала, что Михалковой приходилось конкурировать с Иланой Юрьевой. Кто знает, может, борьба за роли подтолкнула Михалкову к уходу. "Илана с Юлей могли претендовать на одну роль, всегда выбирали ту, которая лучше вживалась в образ", - рассказала Корнева. 

По словам участников шоу, скоро в их рядах появятся новые юмористы. Актерский состав обновляется, причем молодые быстро получают в коллективе право голоса. "Сначала было тяжело, потому что надо было делать то, что говорили. А сейчас мы с ними спорим. У нас есть свое мнение, которое мы можем высказать", - сообщила Ксения Корнева. 

Роман Постовалов заявил, что молодые иногда "подпинывают" старичков, поскольку съемочный процесс совершенствуется и нужно поспевать за изменениями. "Сначала старички возмущались, а сейчас прислушиваются", - отметил артист.

Ранее юморист Дмитрий Брекоткин сказал, что Юлия Михалкова покинула шоу "Уральские пельмени" в том числе из-за денег.

Недавно Юлия Михалкова переехала из Екатеринбурга в Москву и объявила об уходе из юмористического шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. Сейчас красавица готовит свое ток-шоу с "интеллигентным юмором" и снимает кулинарную передачу. 

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