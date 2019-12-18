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Коллекторы дали россиянам новогодний совет

11:22
  • среда
  • 18 декабря 2019

"Сила менталитета" заставляет россиян совершать глупости

Коллекторы рекомендуют россиянам не брать кредиты перед Новым годом и праздничными днями.

Декабрь по традиции месяц больших трат. Все закупаются подарками для близких и продуктами на стол, готовятся активно провести новогодние праздники – это все требует немалых расходов. И тогда россияне идут брать деньги в долг.

"В силу менталитета" ссуды часто берутся под воздействием эмоций, а на вопрос, как отдавать деньги, клиент банка зачастую не отвечает, передает РИА Новости.

"Праздник прошел, эйфория от подаренного также прошла, а кредит остался с минимальной мотивацией его оплачивать", - заметили коллекторы.

Чтобы избежать этого, коллекторы советуют копить деньги заранее или вовсе отказаться от подарков и развлечений.

В декабре выдачи кредитов вырастают на 20%. Самые популярные суммы – от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, а самые активные заемщики – граждане в возрасте от 30 до 39 лет.

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