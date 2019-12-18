Копия Жанны: Наталья Фриске спела хит покойной сестры

Ее влечет на сцену

33-летняя Наталья Фриске все больше и больше напоминает свою старшую сестру. Женщина примерила яркий наряд и исполнила хит Жанны Фриске "А на море белый песок".

Сестра покойной певицы посетила рождественский вечер, устроенный в том числе фондом "Мы все разные" Эвелины Бледанс. Наталья накрутила кудри и надела серебристое платье, подчеркивающее ее стройную фигуру и длинные загорелые ноги. В таком виде она стала копией своей старшей сестры.

На вечеринке Наталья Фриске и ее друг Александр Попов, солист группы "Турбомода", исполнили свою новую песню "Белая черемуха". "Это просто бомба. До мурашек. Молодцы ребята", - написала одна их знакомая в Instagram.

В разгар вечера Фриске, лучась улыбкой, спела "А на море белый песок". Другие участники мероприятия подпевали ей и танцевали. В этот момент казалось, будто микрофон держит в руках сама Жанна - настолько сильно сестра напомнила ушедшую звезду. Видео с мероприятия женщина выложила у себя в сториз.

По словам Натальи, не проходит ни одного дня, чтобы она не вспоминала Жанну. "Ты всегда со мной, в моем сердце. Моя маленькая, я очень скучаю по тебе", - недавно написала она в Instagram.

Напомним, Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года. У нее остался сын, которого воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев.

Наталья Фриске закончила музыкальную школу и пыталась сделать карьеру певицы, однако без особого успеха. В 2007 году она ненадолго заняла место сестры в группе "Блестящие". Затем женщина сменила род деятельности и стала мастером по макияжу.

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