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День святого Николая: традиции и запреты светлого праздника

12:04
  • среда
  • 18 декабря 2019

19 декабря - день покровителя детей, моряков и солдат

В четверг, 19 декабря, православные россияне отмечают День святого Николая.

Верующие будут вспоминать благие деяния святителя Николая, при жизни носящего имя архиепископа Мира Ликийского. В народе его также называют Николой Зимним.

В церквях проходят торжественные богослужения. Святитель Николай издавна считается покровителем детей, влюбленных, солдат, моряков и торговцев. Верующие просят его о благополучии в семье, о счастливом браке и хорошем урожае.

В День Николая нужно привести в порядок дом, а на себя надеть новую и красивую одежду. Родители в ночь на 19 декабря кладут под подушку своим детям небольшие подарки – сладости, фрукты и игрушки.

Поскольку торжество приходится на Рождественский пост, то праздничный стол не изобилует изысками. Однако в этот день можно позволить себе рыбу, морепродукты и немного красного сухого или полусладкого вина, разбавленного водой. Верующие хозяйки готовят специальное печенье – "николайчики" и угощают всех своих гостей.

19 декабря не стоит отказывать нуждающимся и просить денег в долг – этим мы можем отнять удачу у дающего. Ко дню Николая необходимо рассчитаться со всеми долгами, иначе можно лишиться финансового благополучия в 2020 году.

Традиционно в день праздника нельзя посвящать себя стирке и уборке, стричь волосы и вообще брать в руки ножницы, ругаться, сквернословить и предаваться унынию.

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