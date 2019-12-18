Наргиз заявила, что у Фадеева закончились деньги из-за ее ухода

Звезда также высказалась о Серябкиной

Певица Наргиз, у которой после конфликта с Максимом Фадеевым начался новый этап в карьере, рассказала о финансовых проблемах продюсерского центра MALFA.

Наргиз Закирова сообщила, что Фадеев расторг контракт со всеми артистами MALFA из-за того, что у компании закончились средства после ее ухода. "Действующий артист ушел. Все. Надо же платить кому-то. Прибыли-то больше нет, лошадка больше не поедет на гастроли", - сказала артистка на YouTube-шоу "Осторожно, Собчак".

По словам Наргиз, после переформатирования главной звездой MALFA станет Ольга Серябкина, известная под псевдонимом MOLLY. С ней Фадеев не расстанется, уверена звезда. "Она была, есть и будет", - заявила Наргиз.

Она рассказала, что Фадеев никогда не спорил с Серябкиной. Однажды Наргиз поругалась с продюсером, когда тот предложил ей исполнить песню MOLLY на английском языке. "Я прожила 25 лет в США, умею на английском языке читать, писать и общаться свободно. Для меня это второй язык. А мне приносят текст, где полная абракадабра. Есть там идея, но сказано это неправильно", - сказала певица, которая допускает, что Фадеева и Серябкину связывает не только работа.

Напомним, в октябре Фадеев объявил о реструктуризации своего продюсерского центра и расторг контракты со всеми артистами. По слухам, это произошло из-за многочисленных конфликтов Фадеева с музыкантами. Самым громким из них стал конфликт с Наргиз.

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