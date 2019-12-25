Кудри и акцент на глаза: стилист рассказал, как создать модный образ на Новый год

Не отказывайте себе в аксессуарах и ярких цветах

Звездный стилист Анвар Очилов рассказал ТВЦ.RU, в каком наряде следует встретить 2020 год. Он пройдет под знаком Белой Металлической Крысы, которая любит все яркое и блестящее.

"Можно выбрать платье серых, бронзовых, красных, желтых оттенков. Наряд должен быть блестящим, роскошным. Нельзя отказывать себе в аксессуарах. Следует носить все яркое, так как Крыса очень любит себя украшать и несет в дом все, что находит. Для мужчин предпочтительны серые костюмы, коричневые брюки и рубашки интересных цветов. При этом обязательно должны присутствовать желтые или красные аксессуары. Год очень яркий и денежный. Нужно украшать себя всем, что душе угодно. Украшайте не только себя, но и свой дом - создавайте теплую атмосферу и уют", - посоветовал Очилов.

В новогоднюю ночь fashion-эксперт рекомендует уделить внимание прическе. Девушкам желательно накрутить волосы, сделать струящиеся легкие волны или ломаные локоны с помощью плоек.

Если вы отмечаете праздник дома и не хотите тратить много времени на свой внешний вид, то сделайте на голове небрежный пучок. Такая прическа способна придать вам непринужденный и праздничный вид.

"Если вы отмечаете праздник вечером, то желательно сделать яркий акцент на глаза. Смоки блестящими тенями. Можно нарисовать красивые стрелки стразами", - рассказал Анвар Очилов.

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