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Жвачка помогла восстановить облик девушки каменного века

12:46
  • среда
  • 18 декабря 2019

Древней "резинке" почти 6 тысяч лет

Ученые смогли воссоздать облик женщины, которая жила на территории современной Дании почти шесть тысяч лет назад в период каменного века.

Специалисты извлекли генетический материал (слюну) Лолы из окаменевшего кусочка жевательной смолы и проанализировали оставленные следы зубов, пишет "Газета.Ru".

"Древние люди могли жевать деготь, чтобы использовать его повторно, или такая жвачка могла использоваться в качестве лекарства", - рассказал сотрудник Копенгагенского университета Ганнес Шредер.

У девушки были темно-коричневые волосы, смуглая кожа, но голубые глаза. В этом нет ничего удивительного, ведь светлая кожа в европейский популяциях появилась несколько позже. До того, как пожевать жвачку, Лола съела утку и фундук.

На основании микробиома ротовой полости ученые выяснили, что у девушки была непереносимость лактозы, заболевание десен, вирус Эпштейна-Барра и пневмония.

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