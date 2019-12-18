Мосгордума приняла ежегодный отчет мэра Москвы

Сергей Собянин подвел итоги и рассказал о планах на будущее

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с ежегодным отчётом о деятельности столичного правительства. Депутатам Мосгордумы глава города рассказал, как будет развиваться столица в ближайшие годы и какие важные проекты реализуется уже сейчас.

В этом году отчёт Сергея Собянина прозвучал позже обычного. Как правило, мэр отчитывался в середине или конце октября. Теперь встречу с депутатами назначили на декабрь. Хотя в целом регламент остался прежним. Сначала глава столичного правительства подробно рассказал о проделанной за год работе. На то, чтобы вспомнить все ключевые для Москвы проекты и достижения, ушёл почти час. А уже после у парламентариев была возможность самим задать мэру вопросы. Причем если раньше от фракции звучал только один, то теперь депутатам разрешили озвучить по три. В общей сложности мэр успел ответить на 15 вопросов от пяти депутатских объединений.

"В ближайшие годы мы должны открыть десятки новых станций традиционного метро. Должны запустить Большую кольцевую линию, которая ощутимо разгрузит действующие линии метро. В московском регионе появился новый вид общественного транспорта - наземное метро. Слушайте цифры: на 100 процентов обновлён автобусный парк, на 100 процентов, на 70 процентов парк трамваев, не просто обновлен, мы создали вообще новый трамвай, московский трамвай, отвечающий лучшим образцам мировым", - рассказал мэр.

Транспортная доступность, здравоохранение, экология: Сергей Собянин обстоятельно, подробно отвечал на все уточняющие вопросы. Например, партия "Яблоко" интересовалась качеством питания в детских садах и школах Москвы. "Справедливая Россия" озаботилась проблемой раздельного сбора мусора и планами по введению более экологичного транспорта. И здесь, отметил Сергей Собянин, уже многое сделано, 2/3 пассажиров сегодня перевозят с помощью электротранспорта. Члены фракции КПРФ спрашивали, не сократится ли высотность домов, возводимых по программе реновации до 14 этажей. Вообще, программы реновации на встрече касались несколько раз – актуальная для Москвы в этом году тема.

"Перед нами стоит вообще архисложная задача. Задача, которую, я даже думаю даже никто в мире не решал. За 15 лет должны предоставить квартиры 1 миллиону человек. И сделать это не где-то на выселках, а в тех районах где проживают эти люди, с учетом нашей за стройности городом, вы понимаете, что эта задача не просто не ординарная", - сказал Собянин.

Кроме того, говорили и об эффективности трат на благоустройство, и даже о заброшенных прудах в черте города. В итоге мэр уделили внимание каждой заявленной теме и не обошел стороной ни один вопрос. Сергей Собянин уже называл депутатов Московской городской думы этого созыва активными и боевыми. Ну а наличие различных политических сил в Мосгордуме, по мнению Сергея Собянина, обязывает власти больше разъяснять и коммуницировать с депутатами. Сегодня эта коммуникация и по оценкам мэра, и по оценкам самих парламентариев, оказалась вполне результативной. А главное интересной.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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