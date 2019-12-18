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В центрах "Моя карьера" стартовал новогодний марафон

15:06
  • среда
  • 18 декабря 2019

Москвичей пригласили на тренинги

В центрах "Моя карьера" проходит новогодний марафон, в ходе которого можно принять участие в самых популярных тренингах.

За них проголосовали более 200 тысяч человек на портале "Активный гражданин", передает "ТВ Центр". Также проводят мастер-классы и деловые игры. Каждый день - новая тема. Лучшие тренеры центра помогут определить, как и в какой сфере лучше строить карьеру, а психологи научат управлять эмоциями.

"В конце каждой такой встречи вручается сертификат. Это такая своеобразная напоминалка, такой маршрут, а в конце "Нашел работу своей мечты" или "Нашел дело своей мечты", - рассказала замдиректора по социальному направлению и социальным проектам центра занятости "Моя карьера" Наталия Тюшкевич.

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