Театр Маяковского показал новый спектакль по роману Фолкнера

Придуманный писателем штат США "Йокнапатофа" вернулся на театральные подмостки

В четверг в театре Маяковского премьера - спектакль "Йокнапатофа". По роману Фолкнера "Когда я умирала". Зрители отправятся в путешествие по югу США вместе с обычной американской семьёй. У каждого героя - своя история, подчас грустная и смешная одновременно. Книга - сложная, поэтому ставить её на сцене – риск.

Это загадочное слово Йокнапатофа! Придуманный писателем Уильямом Фолкнером штат на юге США, где живут герои его романов. Йкнапатофа теперь и на театральных подмостках.

"Вот у меня такой образ создался… Это наша планета маленькая, из которой так случайно берётся, вынимается кусочек, который и оказался - Йокнапатофа. Это как пирог, в котором там копошатся люди, они куда-то едут", - заявила актриса Наталья Филиппова.

Иногда и спектакли возвращаются. Под новым именем. С новой командой. "Йокнапатофу" Карбаускис ставил еще в 2004 году в "Табакерке" под названием "Когда я умирала". Тогда постановка с Евдокией Германовой в главной роли получила восторги критиков, две "Золотые маски", "Хрустальную Турандот", и непременно собирала аншлаги. И вот - перезагрузка. В новой версии - актеры театра Маяковского и студенты курса Карбаускиса в ГИТИСе. Для них всё - с чистого листа.

О том, как прошел предпремьерный показ, смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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