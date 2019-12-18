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Украинцам усложнили поездки в Россию

13:10
  • среда
  • 18 декабря 2019

Власти Украины обязали своих граждан иметь загранпаспорта

Для граждан Украины ввели новые правила пересечения границы с Россией. Теперь им придется предъявлять на границе загранпаспорт. Нововведение вступит в силу с 1 марта.

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О принятом решении в своем телеграме сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, предъявлять загранпаспорт нужно будет только при выезде из страны. Обратно из России на Украину граждан страны будут пускать по внутренним паспортам.

Не касается нововведение и граждан других стран, пересекающих украинско-российскую границу.

За последние девять лет из Украины уехали и не вернулись четыре миллиона граждан. Об этом сообщил министр украинского правительства Дмитрий Дубилет. По его словам, миграция носит выраженный циклический характер.

При этом он утверждает, что в Россию стало ездить гораздо меньше украинцев. В то же время поток в Европу увеличился, но это не связано с введением безвизового режима с ЕС.

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