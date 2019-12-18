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Реставрация Дворца пионеров в Москве займет два года

15:17
  • среда
  • 18 декабря 2019

Часть кружков из здания на время реставрации переедет в другие места

Реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах закончат через два года. Здание является объектом культурного наследия. Было построено ещё в начале 60-х годов прошлого века. С тех пор пришло в упадок. Теперь предстоит не только вернуть Дворцу первоначальный вид, но сделать его современным образовательным центром.

"Страна пионерия" - так называли нынешний Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, когда он был только еще в проектах. За 58 лет своего существования он не перестает поражать своими масштабами. На 49 гектарах - многочисленные образовательные кружки. Здесь начинали свой путь многие ученые, инженеры и актеры. Здание является выявленным объектом культурного наследия, поэтому к реставрации архитекторы будут подходить с особой аккуратностью. Задача максимум - сохранить все самое лучшее и создать безопасные условия для занятий детей и взрослых.

"Это первый в мире - первый тем более в России - прецедент, когда речь идет о научной скрупулёзной, тончайшей реставрации объектов советского модернизма. Раньше такого никогда не было. Это происходит первый раз", - сказал архитектор Николай Переслегин.

"Я вообще боялся смотреть на концепцию, потому что думал, вдруг здесь решать делать что-то ультрасовременное или все сломают и построят новое. Но то, насколько деликатно архитекторы отнеслись к конструкции, к памятнику, как аккуратно нежно вписали какие-то новые решения, то как сохранили все то, что  было задумано изначально, вызывает огромное уважение", - заявил проректор проректор Президентской Академии РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Здесь будут созданы современные лаборатории и мастерские, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, а также все условия для инклюзивного обучения. Концепция также предполагает благоустройство прилегающего парка и проведение ландшафтных работ. Окончательно проект будет утвержден в сентябре следующего года. Часть кружков из здания на время реставрации переедет в другие места, но образовательный процесс не остановится.

Екатерина Гоголева, Алексей Комаров, "ТВ Центр".

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