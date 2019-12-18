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Дане Борисовой потребовалась помощь врачей после скандала с дочерью

13:36
  • среда
  • 18 декабря 2019

К ней приехала "неотложка"

18 декабря СМИ сообщили, что телеведущая Дана Борисова вызвала домой скорую помощь. Женщина пожаловалась на головную боль и общее недомогание. 
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Telegram-канал Mash сообщает, что у Борисовой выявили абстинентный синдром, который возникает после прекращения приема психоактивных веществ. Медики оказали звезде первую помощь. 

Ранее общественный деятель Никита Лушников, который несколько лет назад помогал Борисовой справиться с наркотической зависимостью, сообщил, что она страдает от биполярного расстройства и принимает медицинские препараты. По его словам, нет никаких фактов, свидетельствующих о том, что звезда снова принимает запрещенные вещества.  

Сама Борисова опровергла слухи о том, что она употребляет наркотики или алкоголь. Теледива выразила готовность сдать соответствующие анализы.  

Недавно Борисова написала в соцсети, что бывший муж забрал ее дочь Полину. Причем экс-супруг пришел к ней домой с полицией и врачами. Он обвинил телеведущую в том, что та принимает запрещенные препараты. Кстати, сама Борисова пожаловалась на плохое поведение дочери. Якобы девочка повышает на мать голос и даже поднимает на нее руку.  

По данным СМИ, Дана Борисова планирует отправиться в Таиланд, чтобы поправить здоровье. 

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