Дане Борисовой потребовалась помощь врачей после скандала с дочерью

К ней приехала "неотложка"

18 декабря СМИ сообщили, что телеведущая Дана Борисова вызвала домой скорую помощь. Женщина пожаловалась на головную боль и общее недомогание.

Telegram-канал Mash сообщает, что у Борисовой выявили абстинентный синдром, который возникает после прекращения приема психоактивных веществ. Медики оказали звезде первую помощь.

Ранее общественный деятель Никита Лушников, который несколько лет назад помогал Борисовой справиться с наркотической зависимостью, сообщил, что она страдает от биполярного расстройства и принимает медицинские препараты. По его словам, нет никаких фактов, свидетельствующих о том, что звезда снова принимает запрещенные вещества.

Сама Борисова опровергла слухи о том, что она употребляет наркотики или алкоголь. Теледива выразила готовность сдать соответствующие анализы.

Недавно Борисова написала в соцсети, что бывший муж забрал ее дочь Полину. Причем экс-супруг пришел к ней домой с полицией и врачами. Он обвинил телеведущую в том, что та принимает запрещенные препараты. Кстати, сама Борисова пожаловалась на плохое поведение дочери. Якобы девочка повышает на мать голос и даже поднимает на нее руку.

По данным СМИ, Дана Борисова планирует отправиться в Таиланд, чтобы поправить здоровье.

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