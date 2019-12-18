ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Удар в живот: новая версия смерти Марьянова

13:35
  • среда
  • 18 декабря 2019

В гибели актера есть виновный

Следствие назвало новую причину гибели актера Дмитрия Марьянова в Подмосковье.
Кто виноват в смерти Марьянова?

Артист мог скончаться от удара в живот, передает kp.ru ("Комсомольская правда") со ссылкой на результаты повторной судебно-медицинской экспертизы. Ее проводили питерские специалисты. Разрыв подвздошной вены произошел от внешнего воздействия.

В свою очередь московские эксперты считают, что у Марьянова забился кава-фильтр, затем поднялось давление и, как следствие, произошел разрыв изношенной вены, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Таким образом, питерская версия подразумевает, что в смерти артиста есть непосредственный виновник, а московская – что его нет.

Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года в возрасте 47 лет. Смерть наступила от разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Это произошло в реабилитационном центре "Феникс", куда актера поместили из-за алкоголизма. На руководителя центра завели дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, Марьянова можно было спасти, если бы его вовремя госпитализировали.

Актер снялся в десятках фильмов, среди которых "День радио", "Президент и его внучка", "Русский регтайм", "Дорогая Елена Сергеевна". С 2003 по 2017 он входил в "Квартет И".

Видео: вдова Марьянова молит о помощи

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актер Дмитрий Марьянов
Актер Дмитрий Марьянов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.