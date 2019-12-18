Удар в живот: новая версия смерти Марьянова

В гибели актера есть виновный

Следствие назвало новую причину гибели актера Дмитрия Марьянова в Подмосковье.

Артист мог скончаться от удара в живот, передает kp.ru ("Комсомольская правда") со ссылкой на результаты повторной судебно-медицинской экспертизы. Ее проводили питерские специалисты. Разрыв подвздошной вены произошел от внешнего воздействия.

В свою очередь московские эксперты считают, что у Марьянова забился кава-фильтр, затем поднялось давление и, как следствие, произошел разрыв изношенной вены, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Таким образом, питерская версия подразумевает, что в смерти артиста есть непосредственный виновник, а московская – что его нет.

Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года в возрасте 47 лет. Смерть наступила от разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Это произошло в реабилитационном центре "Феникс", куда актера поместили из-за алкоголизма. На руководителя центра завели дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, Марьянова можно было спасти, если бы его вовремя госпитализировали.

Актер снялся в десятках фильмов, среди которых "День радио", "Президент и его внучка", "Русский регтайм", "Дорогая Елена Сергеевна". С 2003 по 2017 он входил в "Квартет И".

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