Медитация и молитвы: челябинский метеорит стал объектом поклонения

Интерес к космическому объекту разгорелся с новой силой

Неизвестные магнитные свойства или сбой электроники? В музее Южного Урала таинственным образом поднялся купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита. Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения. Эксперты и сотрудники музея ищут ответы.

Исторический музей Южного Урала, в центре комнаты - фрагмент челябинского метеорита. Посетители разглядывают экспонат и в какой-то момент стеклянный купол, накрывавший его, начинает подниматься. Самопроизвольно и очень медленно. Так что некоторым посетителям удается осознать случившееся, только посмотрев эту ускоренную видеозапись.

Сигнализация все же сработала, когда купол поднялся уже на 10 сантиметров. Охрана и технические службы вернули конструкцию в исходное положение. Сотрудники музея сначала предположили, что это был розыгрыш одного из посетителей, который смог каким-то образом взломать систему охраны. Но десятки раз отсмотрев записи с камер, проверив всю электронику, так и не нашли ответа.

"Здесь стоят три гидравлических комплекса, которые работают от электричества, с помощью пульта. Пультом можно управлять только с расстояния метра и только под определенным углом, чтобы попасть в определенную точку. Он является сильным магнитом, и может быть вот эта сила магнитная подействовала на ту аппаратуру, которая там есть", - делится предположениями директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.

Метеорит упал на территорию Челябинской области 15 февраля 2013 года. От ударной волы пострадали несколько поселков. Фрагменты небесного тела находят до сих пор. Один из самых больших кусков понимали со дна озера. Он вызывает огромный интерес среди ученых, но для некоторых людей превратился в объект поклонения, рассказывает смотритель музея.

"Есть категория таких людей, которые тут и молятся и что только не делают. Не далее как накануне этого происшествия у нас была группа, их было человек 7-9, они стояли кругом возле него, минут 40, они не разговаривали, они просто молча с закрытыми глазами. Стояли и общались с метеоритом", - рассказывает смотритель Инна Огородникова.

Такие ритуалы рядом с метеоритом, как оказалось, не редкость. К ним смотрители и охрана относятся с пониманием и долей здорового скептицизма. Но последний инцидент заставил задуматься.

В музее обещали продолжить расследование, чтобы выяснить был это сбой электроники или таинственное влияние метеорита Так или иначе, музею это на пользу. Интерес к загадочному гостю из далекого космоса значительно вырос.

Виктор Прокушев, Александр Ковалев, "ТВ Центр".

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