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Собянин: объем инвестиций в экономику Москвы достиг 2,8 трлн рублей

13:37
  • среда
  • 18 декабря 2019

За девять лет показатель вырос в два раза

Общий объем инвестиций в экономику Москвы вырос в два раза за последние девять лет. К 2019 году сумма выросла до 2,8 триллиона рублей, сообщил Сергей Собянин в ходе отчета о результатах деятельности правительства города на заседании Мосгордумы.

По его словам, каждый бюджетный рубль, вложенный в развитие инфраструктуры города, привлекает 3-4 рубля частных инвестиций. Собянин отметил, что в настоящее время городской бюджет может позволить не только выполнять текущие обязательства, но и брать на себя реализацию дополнительных социальных мер поддержки.

Мэр Москвы также рассказал, что столичная промышленность в прошлом году впервые за 30 лет выросла на 10%. Только обрабатывающая промышленность Москвы дает 14% продукции всей страны.

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