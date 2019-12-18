В Кремле назвали одно из главных событий уходящего года

Ему только предстоит произойти

Одним из главных событий уходящего 2019 года станет открытие железнодорожной части Крымского моста в конце декабря.

"Я бы сказал, что главное еще произойдет. Очень важно - это и Крымский мост, это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля добавил, что для страны также важны события, связанные с внутренним развитием и международной повесткой, пишет газета "Известия".

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может принять участие в открытии железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив.

Самый длинный в России и Европе мост через Керченский пролив соединяет Крым с Таманским полуостровом в Краснодарском крае. Автомобильное движение по мосту открыли в мае 2018 года.

Официальное открытие движения поездов по Крымскому мосту намечено на 23 декабря. Первых пассажиров доставит в Севастополь поезд из Санкт-Петербурга. Составы из Москвы в Симферополь начнут курсировать с 24 декабря. Продажа билетов началась еще 8 ноября.

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