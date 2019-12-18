Собянин рассказал о сокращении времени поездки от МКАД в центр

При этом машин в городе стало больше

За последние девять лет среднее время поездки от МКАД в центр Москвы и обратно сократилось на 20 минут. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе отчета в Мосгордуме.

Сокращения времени в дороге удалось достичь несмотря на рост количества автомобилей в столице. С 2010 года их стало на 1 миллион больше, рассказал мэр.

Собянин добавил, что власти города продолжат развитие транспортной системы Москвы. В ближайшие годы будут открыты десятки новых станций метро и запустится Большая кольцевая линия. Протяженность линий наземного и подземного метро в Москве увеличится в три раза по сравнению с 2010 годом и составит 1 тысячу километров.

Кроме того, в ближайшие годы в городе ежегодно будет строиться 100 километров дорог. Продолжится обновление подвижного состава метро и наземного транспорта.

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