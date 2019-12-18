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Подозреваемый в изнасиловании многодетный отец попал на видео

14:48
  • среда
  • 18 декабря 2019

Андрей Бовт арестован на два месяца

Многодетному отцу из Ленобласти, которого подозревают в изнасиловании собственной дочери, избрали меру пресечения. Он заключен под стражу до 16 февраля 2020 года.

Перед началом заседания Андрей Бовт впервые предстал перед телекамерами. Он заявил журналистам, что невиновен. Сам процесс проходит за закрытыми дверями, отмечает "ТВ Центр". Мужчину подозревают в многолетнем сексуальном насилии над девочкой, которой сейчас всего 13.

У Бовта ещё пять сыновей и две дочери. Все они не имели документов,  нигде не были зарегистрированы и не учились. В доме мужчины оперативники нашли целый склад огнестрельного оружия и боеприпасов. Права на его приобретение и хранение отец семейства не имел.

Видео: соседи рассказали о многодетной семье из Гатчины

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