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Популярный испанский певец погиб в ДТП

14:54
  • среда
  • 18 декабря 2019

Авария произошла в провинции Сория

72-летний испанский актер и певец Пачи Андион насмерть разбился в ДТП.

Авария произошла утром 18 декабря в провинции Сория (автономное сообщество Кастилия и Леон) на 59-м километре дороги А-15. Андион был за рулем Land Rover и в какой-то момент потерял управление.

Андион снялся более чем в десятке фильмов, к некоторым из них написал музыку. Свой первый альбом музыкант выпустил в 1969 году, а последний – в ноябре 2019 года, пишет РИА Новости.

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Пачи Андион
Пачи Андион
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