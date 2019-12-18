Популярный испанский певец погиб в ДТП

Авария произошла в провинции Сория

72-летний испанский актер и певец Пачи Андион насмерть разбился в ДТП.

Авария произошла утром 18 декабря в провинции Сория (автономное сообщество Кастилия и Леон) на 59-м километре дороги А-15. Андион был за рулем Land Rover и в какой-то момент потерял управление.

Андион снялся более чем в десятке фильмов, к некоторым из них написал музыку. Свой первый альбом музыкант выпустил в 1969 году, а последний – в ноябре 2019 года, пишет РИА Новости.

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