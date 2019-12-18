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"Это было грубо": Миддлтон странно отреагировала на ласку принца Уильяма

14:56
  • среда
  • 18 декабря 2019

Неужели образцовый брак дал трещину?

Фанаты королевской семьи заподозрили, что в отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма случился кризис. На такую мысль их натолкнуло видео, на котором герцогиня выражает явное недовольство в адрес своего мужа. 
Младший сын Миддлтон огорошил первым словом

Кембриджи приняли участие в съемках передачи ВВС, где они приготовили праздничный обед для сотрудников благотворительных организаций, которые будут работать в рождественские праздники. В студии они встретились с популярным автором кулинарных книг Мэри Берри.

Телезрители и интернет-пользователи заметили, что во время общения с другими участниками передачи Уильям дотронулся до плеча Кейт, а она внезапно повернулась всем телом, отстранившись от мужа. По сути, она сбросила руку мужа с плеча, словно была сердита или обижена на него. Такой жест герцогини потряс поклонников королевской семьи, ведь Уильям и Кейт считаются идеальной парой, а их сдержанное поведение никогда не вызывало нареканий. 

 

- Что только что произошло! Ох! - недоумевают в соцсетях. 

- Странно! Очень странно! 

- Я не могу перестать пересматривать это. 

- Он пощекотал ее, я думаю.

- Это было грубо по отношению к Уильяму. 

Что произошло между знаменитыми супругами, пока остается в тайне. Одни наблюдатели предположили, что брак Уильяма и Кейт дал трещину, другие называют это видео недоразумением. Кто прав, покажет время. 

Ранее стало известно, что отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма не были безоблачными. В 2007 году - еще до свадьбы - они серьезно поссорились и решили расстаться. Когда Уильям вернулся к Кейт с повинной, та якобы потребовала, чтобы внук королевы женился на ней. Они расписались в 2010 году. Сейчас пара воспитывает троих детей. 

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Кадр из видео "dailymail"
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