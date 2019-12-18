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Королева в мини-платье похвасталась стройной фигурой и длинными косами

15:33
  • среда
  • 18 декабря 2019

Звезда работает в Майами

46-летняя певица Наташа Королева регулярно радует поклонников позитивными фотографиями и видео. На этот раз заслуженная артистка России предстала в образе Мальвины во время съемок в Майами. 
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На новом видео в Instagram Королева исполняет свой хит "Хрустальное сердце Мальвины". Она стоит у бассейна на фоне пальм и размахивает веерами.

Артистка надела короткое синее платье, подчеркивающее все достоинства ее фигуры. На плечи ей свисают синие косы. Макияж голубых тонов и крупные синие сережки дополняют ее сказочный образ. 

"Сегодня лучшая команда в Майами работала со мной! Девчонки, вы крутые!" - написала Королева, обращаясь к съемочной группе. 

- Ох эти косы. Моя любовь, - пишут артистке в соцсети. 

- Мне очень нравится твой новый образ.

- Куколка.

- Обожаю эту песню, и только твой голос может положить ее правильно на мое сердце!

- Какая же очаровательная кокетка. 

Недавно Наташа Королева опубликовала забавную фотографию, где она сидит на коленях у певицы Надежды Бабкиной. "Шалим с Надеждой Георгиевной", - написала звезда, которая славится своим веселым нравом.

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