Королева в мини-платье похвасталась стройной фигурой и длинными косами

Звезда работает в Майами

46-летняя певица Наташа Королева регулярно радует поклонников позитивными фотографиями и видео. На этот раз заслуженная артистка России предстала в образе Мальвины во время съемок в Майами.

На новом видео в Instagram Королева исполняет свой хит "Хрустальное сердце Мальвины". Она стоит у бассейна на фоне пальм и размахивает веерами.

Артистка надела короткое синее платье, подчеркивающее все достоинства ее фигуры. На плечи ей свисают синие косы. Макияж голубых тонов и крупные синие сережки дополняют ее сказочный образ.

"Сегодня лучшая команда в Майами работала со мной! Девчонки, вы крутые!" - написала Королева, обращаясь к съемочной группе.

- Ох эти косы. Моя любовь, - пишут артистке в соцсети.

- Мне очень нравится твой новый образ.

- Куколка.

- Обожаю эту песню, и только твой голос может положить ее правильно на мое сердце!

- Какая же очаровательная кокетка.

Недавно Наташа Королева опубликовала забавную фотографию, где она сидит на коленях у певицы Надежды Бабкиной. "Шалим с Надеждой Георгиевной", - написала звезда, которая славится своим веселым нравом.

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