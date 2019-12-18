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Украина и Румыния разблокировали трансбалканский газовый коридор

15:37
  • среда
  • 18 декабря 2019

Киев разблокировал реверсные поставки топлива через Румынию

Киев и Бухарест заключили межоператорское соглашение о реверсе природного газа с 1 января 2020 года.  Подписки под документом поставили "Оператор ГТС Украины" и румынский Transgaz.
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"Таким образом, разблокировались поставки газа из Южной Европы и Турции через Румынию и Болгарию", - пишут "Известия" со ссылкой на данные украинской газовой компании.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что "газовая война" с Россией продолжится, несмотря на переговоры по транзиту топлива.

После переговоров лидеров "нормандской четверки" президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны сняли вопрос о компенсации в размере трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома".

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