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Порошенко показал украинцам Кузьку

15:38
  • среда
  • 18 декабря 2019

Экс-президента подписчики не поняли

Бывший президент Украины Петр Порошенко празднует успех своей акции по сбору средств. Деньги пошли на уплату залога за генерал-майора Дмитрия Марченко, которого благодаря внесенной сумме накануне выпустили из СИЗО.
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Видео радостной встречи лидер партии "Европейская солидарность" выложил в Facebook. А в Instagram экс-президент показал куклу в одежде цветов украинского флага, похожую на героев советских мультфильмов домовенка Кузю. Порошенко рассказал трогательную историю о том, как Кузя попал к нему в руки.

Оказывается, куклу в свое время подарил ему Марченко, который участвовал в операции по защите Донецкого аэропорта. По словам Порошенко, сувенир некогда продавался в аэропорту в магазине duty free. Теперь же для Петра Алексеевича "Кузя" почему-то символизирует "Украину и ее несокрушимость".

Экс-президент Украины лично внес 19 из 20 миллионов гривен залога за Марченко. Оставшийся миллион пожертвовали около 3 тысяч украинцев, принявших участие в сборе средств. Как утверждает Порошенко, многие из них отдавали последнее.

Подписчики экс-президента в соцсетях восторгов по поводу освобождения Марченко не разделили. Порошенко и его протеже отправили "в ад" и другие, не менее мрачные места. А некоторых возмутило, что Кузя очень похож на героя советского мультика "Кузька в новой квартире".

"Знакомьтесь – это мародер, ворюга, барыга и военный преступник, виновный в гибели тысяч украинцев.....и полнейшее брехло!!!!", "Ок хряк уговорил, возьмешь ее с собой на зону будет тебе вместо подушки!! Лживый ты мешок с костями", "Кузьки нам еще не хватало", - пишут комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Дмитрий Марченко занимал должность начальника управления материального обеспечения Минобороны. Его арестовали по делу о бронежилетах: генерал-майор приобрел для солдат ВСУ негодные защитные средства на 100 миллионов гривен, напоминают "Вести.ua".

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