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Зеленская надела брюки-трубы и не прогадала (фото)

15:50
  • среда
  • 18 декабря 2019

Первая леди определилась со стилем в одежде

Президент и первая леди Украины прилетели с двухдневным официальным визитом в Азербайджан.
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Визит проходил 16 и 17 декабря. За эти два дня Зеленская успела предстать перед народом в двух образах и ни разу не прогадала. В столицу Азербайджана она прилетела в коричневом пальто oversize от бренда The Coat by Katya Silchenko, плетеном свитере и классических брюках.

Во второй день для встречи с украинским женским клубом Зеленская выбрала серый приталенный костюм украинского бренда SIX Юлии Богдан, который состоял из пиджака, декорированного ремнем, и брюк с широкими штанинами.

 

Пользователи социальных сетей одобрили выбор Зеленской и осыпали ее комплиментами. Многие сошлись во мнении, что первой леди к лицу деловые костюмы.

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