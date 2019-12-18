Юлия Волкова выглядит ровесницей 15-летней дочери

Их принимают за сестер

Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова души не чает в своей дочери Виктории. Она часто выкладывает в Instagram их совместные снимки и не перестает ее нахваливать. По мнению поклонников, девочка растет настоящей красавицей, а ее мама, судя по всему, пьет эликсир молодости, так как выглядит ровесницей своей дочери.

Юлия Волкова не скупится на комплименты в адрес дочери. Она называет ее милой, доброй, умной, смелой и целеустремленной девочкой. Экс-солистка "Тату" обещает своему первенцу, что всегда будет рядом и при необходимости окажет помощь.

Виктория серьезно занимается вокалом и мечтает о карьере певицы. Однако не исключено, что с такой внешностью девочка станет моделью.

Поклонники Волковой восхищаются красотой ребенка, но при этом не скупятся на добрые слова о самой звезде. 34-летняя артистка следит за собой и занимается спортом, поэтому выглядит моложе своих лет.

- Как две сестры, - комментируют фанаты фотографии Волковой с дочерью.

- Красивая девочка.

- Вся в маму.

- Старшая сестра, а не мама.

- Сразу видно, что Вы прекрасная мама.

Напомним, Юлия Волкова родила дочь в 19 лет. Отцом стал телохранитель певицы Павел Сидоров. В 2007 году "татушка" вышла замуж за бизнесмена Парвиза Ясинова, которому она подарила сына Самира. В 2010 году супруги расстались. В 2018 году звезда снова вышла замуж, но предпочла сохранить в секрете имя своего избранника.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"