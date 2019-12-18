ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Юлия Волкова выглядит ровесницей 15-летней дочери

16:07
  • среда
  • 18 декабря 2019

Их принимают за сестер

Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова души не чает в своей дочери Виктории. Она часто выкладывает в Instagram их совместные снимки и не перестает ее нахваливать. По мнению поклонников, девочка растет настоящей красавицей, а ее мама, судя по всему, пьет эликсир молодости, так как выглядит ровесницей своей дочери. 
Маленькая дочь Бородиной испугалась рожать

Юлия Волкова не скупится на комплименты в адрес дочери. Она называет ее милой, доброй, умной, смелой и целеустремленной девочкой. Экс-солистка "Тату" обещает своему первенцу, что всегда будет рядом и при необходимости окажет помощь. 

Виктория серьезно занимается вокалом и мечтает о карьере певицы. Однако не исключено, что с такой внешностью девочка станет моделью. 

Поклонники Волковой восхищаются красотой ребенка, но при этом не скупятся на добрые слова о самой звезде. 34-летняя артистка следит за собой и занимается спортом, поэтому выглядит моложе своих лет. 

- Как две сестры, - комментируют фанаты фотографии Волковой с дочерью. 

- Красивая девочка.

- Вся в маму.

- Старшая сестра, а не мама.

- Сразу видно, что Вы прекрасная мама.

Напомним, Юлия Волкова родила дочь в 19 лет. Отцом стал телохранитель певицы Павел Сидоров. В 2007 году "татушка" вышла замуж за бизнесмена Парвиза Ясинова, которому она подарила сына Самира. В 2010 году супруги расстались. В 2018 году звезда снова вышла замуж, но предпочла сохранить в секрете имя своего избранника. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юлия Волкова
Юлия Волкова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.