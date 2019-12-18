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Меркель рассказала, почему с России не сняли санкции

16:16
  • среда
  • 18 декабря 2019

Результаты встречи в Париже оказались недостаточны для снятия санкций против России, считает канцлер ФРГ

Сотрудничество Берлина и Москвы активизировалось после высылки сотрудников российского посольства из ФРГ из-за убийства гражданина Грузии в германской столице. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель
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"Мы должны были выслать этих дипломатов, потому что определенное время не видели готовности к кооперации со стороны российских инстанций", - приводит ее слова ТАСС.

Меркель также заявила, что на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже удалось преодолеть "затишье" в урегулировании конфликта в Донбассе. Однако, по ее словам, результатов встречи было недостаточно для снятия санкций против России.

В начале декабря власти ФРГ выслали из страны двух российских дипломатов в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Позже Москва объявила персона нон грата двух сотрудников немецкого посольства.

Владимир Путин, комментируя данную ситуацию, напомнил, что убитый – организатор взрывов в московском метро, выдачи которого требовала у Германии Россия. Президент отметил, что к смерти боевика Москва не имеет отношения.

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
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