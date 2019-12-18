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Фуркад списал проблемы россиян с WADA на русский менталитет

15:59
  • среда
  • 18 декабря 2019

Россия важна для спорта – но ей надо исправиться, считает француз

Мартен Фуркад не радуется решению WADA об остранении российских спортсменов от международный соревнований. Россия важна для спорта – но она наступает на те же грабли. Русским надо изменить менталитет, заявил пятикратный олимпийский чемпион по биатлону.
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"Никто не может быть рад, когда кого-то отстраняют за такие нарушения. Но после того, что мы видели в исполнении России в прошлом, особенно после Олимпиады в Сочи и недавних манипуляций с пробами, было важно применить такие санкции. Я уверен, что русские получили ценный урок и выиграют от этого в будущем", - заявил Фуркад корреспонденту "Чемпионата".

По словам французского спортсмена, это грустное время для российского спорта. Хорошо то, что отдельные российские спортсмены продолжат выступать в нейтральном статусе - если смогут доказать, что они чисты, говорит Фуркад.

Спортсмен признает, что решение WADA далеко не мягкое. В то же время, "все в мире чувствуют, что Россия допустила серьезные ошибки в Сочи-2014". У россиян было много внемени, чтобы исправиться, но она, как утверждает француз, наступила на те же грабли. Важно, чтобы это все прекратилось и кардинально поменялась ментальность у русских, заключил Фуркад.

WADA  ранее приняла решение отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года. Причина – якобы имевшие место манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

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