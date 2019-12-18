Собянин ответил на сложные вопросы депутатов Мосгордумы

Общение с мэром длилось почти 2,5 часа

Сергей Собянин в среду отчитался перед депутатами Мосгордумы о проделанной властями города работе за 2019 года. Мэр столицы ответил на разные, в том числе и неоднозначные вопросы парламентариев.

"Сегодняшний отчет проходит спустя три месяца после выборов Мосгордумы нового созыва. Московский парламент стал более разнообразным и отражает широкий спектр взглядов и предпочтений москвичей. Это мое первое выступление перед Думой нового созыва, поэтому постараюсь не только говорить о цифрах, но о той стратегии, видении развития города, которое у нас есть, объяснить, чем мы руководствуемся в реализации наших программ", - сказал Собянин.

Отчет мэра длился почти 2,5 часа. Сергей Собянин ответил на 15 вопросов депутатов: по три вопроса от каждой фракции и три от одного партийного объединения "Моя Москва".

По итогам выступления отчет мэра Москвы был принят Мосгордумой 27 голосами "за". "Против" проголосовали девять депутатов. Воздержавшихся не было.

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