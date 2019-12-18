Депутаты Рады хотят сделать "украинскую" Кубу из Кубани

Депутат пригласил коллег посетить выставку, посвященную "украинской Кубани"

Украине следует "заполучить" Кубань в свою сферу влияния. Об этом заявил в среду депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

"Я хочу, чтобы украинская Кубань была, как тот Остров свободы — Куба", - сказал парламентарий, добавив, что "мы должны все для этого сделать". Гончаренко добавил, что этнические украинцы рождаются не только в пределах границ собственного государства, передает РИА Новости.

В октябре Гончаренко заявил, что депутаты Рады намерены разработать план по "возвращению" жителей Кубани в лоно Украины. Отметим, что подобные планы в Киеве озвучивают не впервые.

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