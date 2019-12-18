Собянин не оставил без ответа ни одного вопроса депутатов Мосгордумы

О чем спросили мэра Москвы?

Власти Москвы продолжат развивать транспортную систему мегаполиса, в ближайшие годы откроются десятки новых станций метро, будет построена Большая кольцевая линия. Об этом заявил а среду Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы. Мэр отметил, что город принял необходимое решение о введении платных парковок. Никакие другие меры не позволили бы избежать транспортного коллапса.

Для Сергея Собянина этот отчёт перед Мосгордумой стал уже девятым по счету. Но перед этим составом, выборы прошли в сентябре, мэр выступал впервые, передает "ТВ Центр". Оттого в самом начале он решил объяснить новоиспеченным парламентариям главную цель, ради которой работает. Она заключается в том, чтобы сделать из Москвы, заявил Собянин, лучший город на земле.

"Для кого-то это может показаться слишком амбициозным, но я считаю, что эта цель вполне достижима. При этом это, конечно, крайне сложная задача, но ради нее стоит работать. Надеюсь, что вы прошли сложнейшую выборную кампанию тоже ради этой цели", - сказал Собянин.

Цель и вправду амбициозная. В том числе для её достижения была запущена масштабная транспортная программа. В итоге в городе появилось 80 станций МЦД, два центральных диаметра и десятки новых станций метро. На 100 процентов обновлен автобусный парк. На 70 трамвайный. А также отремонтированы все вылетные магистрали. И мэр считает, что сбавлять темпы не стоит.

"Если мы делать ничего не будем, мы просто очень быстро вернемся к прежней ситуации. Поэтому я не вижу другого пути, кроме дальнейшей реализации программы развития транспортной системы. В ближайшие годы мы должны открыть десятки новых станций традиционного метро, должны запустить Большую кольцевую линию, которая ощутимо разгрузит действующую систему метро. К первым двум должны прибавиться еще три Московских центральных диаметра. Благодаря выполнению этих планов протяженность подземного и наземного метро в московском регионе увеличиться в три раза по сравнению с 2010-м годом и достигнет тысячи километров. Доля москвичей, имеющих доступ к обычному метро, достигнет 95 процентов. В дорожной сфере мы планируем сохранять темпы, вводя в год около ста километров новых дорог", - отметил мэр Москвы.

Нагрузка на них, конечно, продолжает расти. При этом Сергей Собянин считает, что дорога домой у большинства автомобилистов сократилась на двадцать минут. То есть Москва все же едет быстрее, чем девять лет назад. Это стало возможно благодаря развитию такси, каршеринга и платных парковок, которые помогли простимулировать москвичей пересесть с личного на общественный транспорт. Две трети его, кстати, уже передвигаются по городу за счёт электротяги.

"Мы не остановимся на этом. Мы постараемся перевести вообще весь общественный транспорт Москвы на электротягу. Москва точно будет лидером среди мировых городов, в которых сегодня на маршрутах работают более 250 электробусов. А с 2021-го года мы практически прекратим закупать автобусы на дизельном моторном топливе и перейдем на электробусы", - сказал Собянин.

Городской экологии это только на пользу, подчеркнул мэр, отметив, что в этом направлении московские власти уже многое сделали. Запретили торговать на заправках бензином ниже класса "Евро-4". Провели реконструкцию московского НПЗ. Сейчас в планах запустить программу по раздельному сбору отходов. Проблема мусора для города стоит крайне остро. Но любая попытка её решить, говорит Собянин, тут же натыкается на критику.

"Когда мне говорят: слушайте, в Московской области строятся мусоросжигательные заводы - кошмар. В Москве при Лужкове построили мусоросжигательный завод - кошмар. Давайте всё закроем. Это безобразие. Это не соответствует каким-то там современным трендам. Ну, хорошо, закроем. А нам говорят, а эти полигоны, которые вы создаете, вы что творите. В Шиес собрались, в тайгу вести мусор. Не дай Бог, вы представляете, что там будет. Да, я с удовольствием. Коллеги, давайте не будем ничего вывозить и сжигать ничего не будем. Давайте оставим. Вот если вы дадите адресок мне двора, где вы живете, я с удовольствием оставлю в этом дворе мусор. Скажу ГБУшке нашей: не вывозите месяцок оттуда. И проблема решена", - сказал мэр.

В итоге компромисс в этом сложном вопросе все же придется найти. Как это было с программой реновации, которая сначала вызвала бурную реакцию среди москвичей. А некоторые даже считали, что мэр запускал её ради какой-то собственной выгоды.

"Это полная чушь. Полная чушь. У меня все были против этой программы. Но куда бы я ни приезжал, на какую-либо стройку или переселение жителей первой волны, ко мне подходили постоянно люди и требовали, когда вы примете решение? Когда вы примете решения о наших пятиэтажках? О наших проблемах, которые нисколько не лучше чем те, которые сейчас сносят. И мы понимаем, что это естественное требование граждан, проживающих в аварийных, а порою и в антисанитарных условиях. И перед нами стоит архисложная задача. Задача, которую никто в мире никогда не решал", - отметил Собянин.

На это потратят астрономическую сумму в три триллиона рублей. В итоге за 15 лет новые квартиры будут предоставлены миллиону москвичей. Причем ни где-то за МКАДом или на окраине города, а в тех же районах, где они проживают сейчас. Учитывая плотность застройки сделать это, конечно, не просто. Отсюда у людей возникают резонные опасения, что на месте трех пятиэтажек возведут небоскрёб. Несмотря на обещание мэра соблюдать этажность.

"Что касается моих обещаний. Мы проанализировали те проекты планировок, которые сегодня прошли слушания, которые разрабатываются. У нас две трети домов по реновации - 14 жилых этажей и ниже. Мы, конечно, можем еще уменьшить этажность домов, но к чему это приведет? Это приведет к тому, что скорость переселения будет заметно ниже. А сегодня главное требование по программе реновации, это не этажность, с нас требуют - уважаемые господа, вы скажите, когда мы будем переезжать? Конкретно скажите нам! И уменьшая этажность, но оставляя объемы застройки, мы просто начинаем застраивать площади районов, подминая под себя возможность создания парковок, возможность создания парков, скверов, пешеходных бульваров и так далее", - сообщил Собянин.

В рамках программы "Мой район" власти продолжат приводить их в порядок, создавая комфортные условия для жизни и отдыха не только в центре, но и на окраинах Москвы. А также рабочие места там. Не собирается город сбавлять темпы развития медицины, образования и культуры. Последний пункт предполагает масштабную реставрацию памятников архитектуры, к которым некоторые депутаты ошибочно причислили и киноцентр "Соловей", который сейчас сносят.

"Вы помните эту историю с "Зимней вишней"? Все ее помнят хорошо. Трагедия для всей страны. Просто трагедия. Сгорели люди. А знаете, где они сгорели в основном? В кинозальчиках, из которых не могли выйти. Вы были в "Соловье" в этом? Ну, вы видели, что там творилось. Я уж не говорю про грязь, антисанитарию, про дырявые кресла. Там из больших залов нарезали клетушки, из которых выбежать в случае пожара было невозможно. Это вообще страшная история. Если бы не было инвестора, нам самим надо было закрывать его и сносить этот объект", - указал Собянин.

К этому моменту мэр Москвы общался с депутатами Мосгордумы уже второй час. За это время ему было задано 13 вопросов, один из которых прозвучал уже в самом конце из зала и касался летних протестов в Москве. Но когда Сергей Собянин начал на него отвечать, депутат от КПРФ Елена Шувалова зачем-то активно пыталась этому помешать.

"Мне задали вопрос и я пытаюсь на него ответить. Если можно... То есть вы не хотите, чтобы я отвечал на вопрос вашей коллеги? Хорошо, давайте тогда приходите ко мне, я вам отвечу. Но я должен сказать, что ответственность за то, что пострадали люди, что произошел такой конфликт, что люди сегодня отбывают сроки, лежит в первую очередь на тех провокаторах, которые их погнали туда. Которые на легальном абсолютно митинге призвали идти с какой-то радости, им разрешили, они пришли на легальный митинг, давайте теперь штурмовать мэрию. Ну, слушайте, нет такой страны, не такого города в мире, в котором было бы разрешено перекрывать улицы, тротуары. Блокировать органы государственной власти. Если такая страна есть, гарантирую вам, она развалится. Там не будет кроме анархии, беспорядка - ничего не будет. Поэтому ваш вопрос вам нужно обратить, прежде всего, к тем, кто призывал молодежь идти под дубинки полицейских", - рассказал Собянин.

Мэр добавил, что есть вполне законные способы высказывать свое мнение. Потому как проводить согласованные митинги в Москве никто никому не запрещает. А все проблемные и спорные вопросы всегда можно решить путем конструктивного диалога, к которому власти столицы традиционно готовы.

Александр Панюшкин, Владимир Черных, "ТВ Центр", Москва.

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